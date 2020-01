Un marché public pour 10 fins de semaine cet été

Il y aura un marché public saisonnier intermittent à Ahuntsic cet été. On y accueillera des kiosques de producteurs et de commerçants installés sur un bout de rue les fins de semaine. Le but est de proposer une offre alimentaire locale intéressante.

Le marché sera probablement installé sur la rue Basile-Routhier, en face du chalet du parcours Gouin, a appris le Courrier. C’est à cet endroit que s’est tenu en septembre passé le premier test de marché public dans l’arrondissement avec une trentaine de kiosques très variés.

«Ce test a été une réussite. Pour l’année 2020, on continue l’expérience et on va réaliser des marchés saisonniers durant l’été», a déclaré César Herzele, coordinateur de Marché Ahuntsic-Cartierville, l’organisme responsable de l’organisation du marché devant des représentants de plusieurs organismes locaux.

Même si les détails de ce marché public restent à affiner, on vise déjà une dizaine de fins de semaine durant la belle saison.

Ce marché sera aussi un lieu de diffusion pour des organismes communautaires qui proposent des services liés à l’alimentation. Une invitation formelle a été lancée au milieu communautaire pour exprimer son intérêt.

L’idée d’un marché public fait son chemin à Ahuntsic-Cartierville depuis plusieurs années. Le projet est inscrit aussi dans le plan stratégique 2018-2021 de l’arrondissement. L’objectif est d’avoir un marché régulier dès 2021 avait promis la mairesse, Émilie Thuillier.

Une étude de préfaisabilité financée à même le budget de recherche du parti Projet Montréal avait été commandée par les élus d’Ahuntsic-Cartierville. Il ressortait de cette étude que l’option la plus réaliste serait un marché saisonnier, installé à Ahuntsic.

Un marché nommé désir

Il y a quelques années, les organismes communautaires avaient rêvé de voir le marché naître sur le site de l’ancien terminus de bus de la Société de transport de Laval (STL) non loin de la station de métro Henri-Bourassa.

Malgré une certaine mobilisation, le projet ne verra pas le jour et le terrain sert à un développement immobilier actuellement. Les élus ont tout de même pris en compte le désir des résidents d’Ahuntsic-Cartierville, impatients d’avoir un tel marché.

L’offre alimentaire demeure problématique malgré la présence de nombreuses épiceries et commerces de fruits et légumes. L’organisme Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC) tient un kiosque de fruits et légumes près de la station de métro Sauvé durant la belle saison. Il dispose aussi d’un camion qui fait le tour des secteurs considérés comme des déserts alimentaires.