Les Aigles remplacent les Indiens

Les équipes sportives du Collège Ahuntsic s’appelleront dorénavant les Aigles. Ce changement de nom entre dans le cadre d’une importante réflexion engagée pour «l’autochtonisation» du cégep.

Jusqu’à maintenant, les sportifs faisaient partie des Indiens, dont le logo était un indien coiffé de plumes. Le processus de changement a été engagé il y a deux ans. Enseignants et étudiants étaient appelés à trouver une appellation qui «témoigne de la rencontre et d’une meilleure compréhension des cultures autochtones et des nôtres», souligne la direction dans un communiqué.

Considéré comme le roi des oiseaux dans de nombreuses cultures, l’aigle symbolise la puissance, la vue perçante, le courage et l’acuité. «Il accompagne ou représente souvent les héros mythiques d’innombrables sociétés humaines. Ses nombreuses qualités font de lui un animal qui, par l’envergure de ses ailes et sa capacité à voler en hauteur, sait s’élever bien au-dessus de la mêlée. Quoi de plus inspirant pour nos athlètes», indique le cégep.

Il reste à trouver un nouveau logo qui représentera l’identité des sportifs du cégep.

Le projet «autochtonisation» est un long processus durant lequel diverses activités sont organisées toute l’année. Elles sont destinées à favoriser le débat sur «la décolonisation du regard».

Le nom du collège fait référence au quartier où il se situe, le quartier Ahuntsic. C’est le surnom wendat d’un jeune français traducteur et accompagnateur du missionnaire, père Nicolas Viel. Ils sont morts noyés dans les rapides de la rivière des Prairies, en 1625.