Vaccination: des rendez-vous fictifs dans des cliniques de Montréal

Il n’était pas possible de prendre rendez-vous dans les cliniques de vaccination contre la COVID-19 de Cartierville et Saint-Laurent, dans le nord de Montréal, ce matin: un problème technique avait généré des dates et des places fictives.

Selon le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de-l’Île-de-Montréal, ces deux cliniques sont ouvertes et fonctionnelles. Toutefois, des rendez-vous dépassant la capacité d’accueil des deux sites ont été donnés. Les faux rendez-vous ont touché 200 à 300 personnes.

L’accès aux cliniques de Cartierville et Saint-Laurent a été bloqué sur la plateforme clicsanté lundi matin.

«Tous ceux qui ont eu un rendez-vous fictif seront rappelés et il leur sera proposé une autre date pour une vaccination ailleurs ou à la même clinique», a indiqué la chargée des relations avec les médias au CIUSSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal, Marie-Hélène Giguère.

Toutes les cliniques de vaccination du territoire du CIUSSS sont ouvertes. La situation devrait être résorbée d’ici le 6 mars.

Il y a quatre lieux de vaccination dans le nord de Montréal: Cartierville, Montréal-Nord, Villeray et Saint-Laurent.

La capacité de vaccination totale est de 8500 personnes par jour, ce qui représente 50 000 à 60 000 vaccins par semaine possible.

Toutefois, le nombre de rendez-vous pour la vaccination est déterminé par le nombre de vaccins disponibles dans la journée.

Depuis le lancement de la vaccination de masse le 26 février, les personnes de 80 ans et plus pouvaient se prévaloir d’une inoculation. Depuis aujourd’hui les personnes de 70 ans et plus peuvent aussi se faire vacciner.