Site Louvain: développer en lien avec le voisinage, demande l’OCPM

Le développement à venir sur le site Louvain Est devrait être ouvert sur son environnement immédiat, demande l’OCPM. Des commerces de proximité devraient être installés sur la rue Louvain Est pour faciliter le contact.

L’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) a présenté 30 recommandations après avoir enregistré 3300 participations et entendu près de 900 avis et opinions sur le sujet entre mars et mai.

Au chapitre concernant «les préoccupations, les attentes et les opinions des participants», une attention particulière a été portée au lien du projet avec son voisinage.

Si l’émergence d’un nouveau quartier à vocations écologique et sociale dans son ensemble suscite l’adhésion populaire, les seuls rejets entendus sont ceux du voisinage immédiat qui craint l’émergence d’un ghetto de pauvres à Saint-Sulpice.

«La commission n’a pas estimé que la question de la cohabitation était insurmontable», observe le secrétaire général de l’OCPM, Luc Doray.

Elle a recommandé de modifier le règlement d’urbanismes «afin que le nord de la rue de Louvain Est puisse accueillir des petits commerces et services, de même que la plupart des rez-de-chaussée des immeubles».

Éviter l’isolement

Ces activités seraient implantées en façade du projet et serviraient autant les résidents du nouveau quartier que leurs voisins qui y habitent déjà.

«Les logements sociaux constitueraient un danger dans un projet qui serait trop replié sur lui-même et qui ne soit pas en phase avec son voisinage au sud. Cela était une vraie préoccupation», souligne M. Doray.

L’OCPM souligne que les logements à vocation sociale devraient par leur qualité architecturale éviter la stigmatisation des résidents. Par ailleurs, l’extension d’un boisé déjà présent apporterait une valeur ajoutée à l’aspect environnemental du quartier.

D’autres personnes appréhendent des problèmes de stationnement et de trafic à venir. Le site prévoit une case de stationnement pour trois logements.

Le renforcement des moyens de transports en commun et de déplacement actif devrait aussi servir la communauté du secteur.

Le terrain est une ancienne cour de voirie grande comme huit terrains de soccer. Il est propriété de la Ville de Montréal. Il est situé entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Christophe-Colomb et longe la rue Louvain Est. Il est limité au nord par une voie ferrée du Canadien National et une ligne de transport à haute tension d’Hydro-Québec.

Le projet vise le développement d’un nouveau quartier de 800 à 1000 logements, sociaux et communautaires, dont au moins le quart seront réservés aux familles.

Selon les projections bureau de projet partagé pour le site Louvain Est, qui regroupe la Ville, l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville et le milieu communautaire, le projet devrait être terminé d’ici 12 à 13 ans.

Dans cinq ans on devrait voir émerger une école et quelques unités résidentielles dans le secteur Ouest. Quatre ans plus tard seront construits quelques édifices d’habitation, le pôle civique et alimentaire ainsi que les espaces publics. Au bout du projet les derniers logements et l’aménagement d’une rue locale.