Ville en Vert lance sa nouvelle initiative sociale Outil-O-Thèque

L’organisme Ville en Vert lance son nouveau projet Outil-O-thèque. Il permet aux citoyens et citoyennes d’emprunter gratuitement des objets et outils pour jardiner, bricoler ou encore cuisiner.

Ce projet a été mis en place afin d’augmenter l’offre de services pour les personnes à faible revenu. L’emprunt d’objets et d’outils est ouvert aux plus de 18 ans et la réservation peut se faire soit en ligne ou par téléphone pour ceux qui n’ont pas accès à Internet.

Ce projet d’économie circulaire basé sur l’entraide et le prêt permet ainsi aux citoyens d’emprunter divers outils tels qu’une perceuse, un râteau, mais aussi des ensembles pour fêtes d’enfants ou de la vaisselle pour des évènements.

L’outil-O-thèque a lieu à l’Escale Verte le mercredi et jeudi de 11h à 17h. Il est aussi possible aux résidents de l’arrondissement Villeray-Parc-Extension-Saint-Michel d’avoir accès à l’outil-O-thèque. Elle est ouverte le mardi et jeudi de 9h à 17h à la Maison du citoyen.

Cet automne, l’outil-O-thèque de Ville en Vert proposera aussi des ateliers de réparation. Il sera possible d’apprendre à réparer gratuitement, son vélo, ses électroménagers ou même ses vêtements.

Il suffit de créer un compte et de réserver ensuite un article pour un maximum de sept jours. La collecte et le retour des outils se fait au même emplacement.