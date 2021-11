Le conseil jeunesse d’Ahuntsic-Cartierville recrute

Le recrutement s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. Douze postes sont à pourvoir d’ici le 29 novembre.

Faire partie du conseil jeunesse consiste à «éclairer l’action des élus et des élues et de l’administration sur des questions qui préoccupent les jeunes».

Le conseil jeunesse peut intéresser ceux qui souhaitent travailler sur le développement durable, le transport actif ou encore les loisirs.

Pour être admissible, il faut habiter dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville. Cela représente un engagement bénévole de quatre à huit heures par mois.

Les bénévoles doivent également être non partisans et représentatifs de la diversité sociale et culturelle de la jeunesse de l’arrondissement. Les candidats ne peuvent pas non plus être membres de l’exécutif d’un parti politique.

Enfin, Le formulaire peut être trouvé sur le site de l’arrondissement.