Québec Solidaire commémore la tuerie de polytechnique

Dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d’action contre les violences faites aux femmes, plusieurs personnalités de Québec Solidaire participeront à des événements, et ce, jusqu’à Québec.

Manon Massé, Députée de Sainte-Marie–Saint-Jacques et porte-parole du parti a participé lundi 6 décembre à 8h, à une action symbolique contre les violences faites aux femmes. Celle-ci se déroulait au parc des Faubourgs dans l’arrondissement de Ville-Marie.

L’action symbolique est organisée par la Fédération des maisons d’hébergement pour femmes. La mission de l’organisme est de «soutenir et de représenter des maisons d’hébergement dans un but de promotion et de défense des droits des femmes violentées et de leurs enfants».

Manon Massé participera également à un rassemblement nommé «Pas une de plus!» au Parc de l’Amérique française à Québec à partir de 17h30 ce lundi.

Manon Massé, qui est aussi la porte-parole du deuxième groupe d’opposition Condition féminine, s’est exprimée sur le sujet à l’Assemblée nationale du Québec le 3 décembre.

La pire des choses qu’on pourrait faire, c’est de se taire. C’est de baisser les bras devant cette violence. Alors agir pour contrer ces violences genrées exige une action quotidienne et permanente. Ça exige du courage et de se tenir debout, collectivement. Tout cela pour qu’un jour, pas trop lointain j’espère, on puisse toute l’assurance du monde que c’est vrai. Manon Massé, porte-parole de Québec Solidaire et porte-parole du deuxième groupe d’opposition Condition féminine à L’Assemblée nationale du Québec

D’autres apparitions prévues en cette journée de commémoration

De son côté, Ruba Ghazal est député de Mercier et responsable en matière de transition économique et écologique à Québec Solidaire. Elle participera à midi à une conférence sur la lutte contre les violences faites aux femmes au Collège Ahuntsic.

Enfin, Christine Labrie, députée de Sherbrooke et porte-parole de Québec solidaire en matière d’éducation, de sport et de loisir, de condition féminine et pour la famille, participera à un panel qui vise à «rebâtir la confiance». L’événement organisé par l’Association féministe d’éducation et d’action sociale, se fera en ligne lundi 6 décembre à midi.

D’autres événements sont prévus à Montréal dont une marche dans l’arrondissement d’Ahuntsic contre les violences faites aux femmes.