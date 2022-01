Voici les faits saillants du dernier conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville

La dernière séance du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a eu lieu le 17 janvier dernier en webdiffusion. Voici ce qu’il faut en retenir.

Les membres du conseil d’arrondissement se sont entendus sur une dérogation mineure pour la construction d’un nouveau bâtiment pour une école d’enseignement secondaire à l’angle des rues Dudemaine et Pasteur. Il devrait s’agir d’un nouveau pavillon sur le site de l’école La Dauversière capable d’accueillir environ 636 élèves de niveau secondaire.

Un contrat pour des services de location de lave-trottoirs avec opérateurs pour une durée de trois ans a aussi été accordé à la firme Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. L’entente d’une valeur de 467 203,33 $ comporte deux options de renouvellement de 12 mois. Pour l’Arrondissement, le contrat est «essentiel au déploiement efficace des opérations de propreté dans l’arrondissement afin de maintenir un cadre de vie de qualité».

Le conseil a également décidé d’accorder un soutien financier d’une valeur de 250 000 $ aux trois sociétés de développement commercial (SDC) de l’arrondissement. De cette somme, 100 000 $ seront versés à la SDC District central, 80 000 $ à la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury et 70 000 $ à la SDC Quartier Fleury Ouest. Ces montants permettront de maintenir un poste d’assistante au développement commercial à la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury, d’embaucher une coordonnatrice à la SDC Quartier Fleury Ouest et une directrice de la stratégie et des relations d’affaires à la SDC District central.

La prochaine séance du conseil d’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville aura lieu le 14 février prochain.