Un projet qui encourage le sport et l’apprentissage de la culture autochtone

L’organisme BougeBouge invite les groupes citoyens et les écoles du Québec à participer au Parcours Québec: à la rencontre des peuples autochtones. Cette activité propose aux participants de faire de l’activité physique et de discuter virtuellement avec des personnes issues des communautés autochtones.

Concrètement, les groupes inscrits devront faire de l’activité physique ensemble, ce qui leur permettra d’accumuler des kilomètres. Ils avanceront ainsi sur une carte géographique.

Lorsque le groupe aura atteint certaines distances, cela leur donnera accès à du contenu. Les équipes pourront rencontrer virtuellement des peuples autochtones du Québec, discuter avec eux et en apprendre davantage sur leur culture.

Le but du projet est que les communautés autochtones puissent faire découvrir leur milieu et leur identité à leur manière. Cela encourage les dialogues interculturels entre Autochtones et Allochtones du Québec.

Avec cette initiative, l’organisme BougeBouge vise plus précisément les jeunes des écoles secondaires, des cégeps et des universités. Le projet permet d’intégrer la pédagogie et l’engagement social dans un cadre d’activité physique.

Financement

La première édition mise sur pied l’an dernier, qui était intitulée Parcours Canada: d’un océan à l’autre a ressemblé 18 000 jeunes provenant de 62 écoles de partout en province. C’est à la suite du succès de ce projet pilote que la seconde édition est lancée cette année.

En avril, plus de 100 écoles et 30 000 jeunes des quatre coins du Québec auront la chance de participer à l’aventure.

Le Fonds Mille et UN pour la Jeunesse financera le projet à hauteur de 60 000$, à condition que la campagne de sociofinancement du projet atteigne son objectif financier qui de 60 000$. Il est possible de soutenir le projet Parcours Québec: à la rencontre des peuples autochtones sur le site Web laruchequebec.com.

L’argent récolté servira entre autres à construire la plateforme et la maintenir à jour pendant cinq ans.

BougeBouge est un organisme d’économie sociale qui rassemble les communautés québécoises et canadiennes autour de la vie active. Il a été créé par la double Olympienne en triathlon, Kathy Tremblay.