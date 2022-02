Conférences et consultations juridiques gratuites dans Ahuntsic-Cartierville

La bibliothèque de Cartierville propose en collaboration avec le Barreau de Montréal trois conférences en ligne gratuites animées par des avocats. Celles-ci sont présentées dans le cadre du Salon VISEZ DROIT et auront comme thème «Harcèlement psychologique et santé mentale au travail, mieux vaut agir», «Rénovictions : le point sur ce phénomène» et «L’ABC d’une demande d’asile au Canada».

Les ateliers seront respectivement présentés le 16 février de 12 h 30 à 13 h 30, le 10 mars de 12 h 30 à 13 h 30 et le 22 mars de 12 h 30 à 13 h 30.

Il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer.

À l’issue de ces conférences, il sera également possible de bénéficier d’une consultation privée gratuite avec un avocat. Pour ces séances, il est nécessaire de s’inscrire en ligne.

Le Salon VISEZ DROIT, qui se tiendra de février à avril, a comme but d’informer la population de ses droits et de rendre le système de justice plus accessible.

