Une pétition concernant le 7405, boulevard Gouin Ouest

Le batiment est situé au 7405, boulevard Gouin Ouest et était auparavant des bureaux.

Une pétition citoyenne a été déposée par la conseillère de la Ville dans Ahuntsic-Cartierville, Effie Giannou, lors du dernier conseil d’arrondissement. Celle-ci concerne le dossier du 7405-7415, boulevard Gouin Ouest, bâtiment qui a récemment fait l’objet d’une autorisation pour un usage commercial.

La pétition, qui compte déjà plus de 400 signataires, déplore cette autorisation récente, alors qu’en 2019 la Ville avait rendu une décision négative à l’endroit du propriétaire, qui voulait utiliser le bâtiment à des fins commerciales.

Lors du dernier conseil d’arrondissement, le 14 février, l’arrondissement a accepté une proposition de règlement relatif à une entente hors cour. Celle-ci fait suite à un litige légal entre la Ville de Montréal et le propriétaire. Ce dernier a pu prouver à la Ville un droit acquis pour une utilisation commerciale de l’immeuble.

Le propriétaire souhaiterait mettre en place une école spécialisée, selon les informations du conseil d’arrondissement.

Les signataires se disent «très concernés, voire outragés, par tout usage non résidentiel qui serait demandé par le propriétaire de cet immeuble». Ils ajoutent que «la quiétude de [leurs] rues ainsi que la qualité de vie des résidents seront menacées par toute exploitation commerciale à cet emplacement».

Parmi les arguments avancés dans la pétition, il y a la peur de voir le stationnement devenir plus difficile qu’il ne l’est déjà. Les signataires souhaitent aussi qu’une étude approfondie soit réalisée au sujet des bénéfices de ce type d’utilisation du bâtiment pour le quartier.

Les citoyens concernés s’inquiètent aussi pour leur sécurité. Ils argumentent que des rassemblements ont déjà eu lieu dans l’immeuble au cours des dernières années, et ce, en soirée. Le manque de sécurité pourrait être augmenté par l’afflux de non-résidents, selon eux.

Enfin, l’environnement est à la source d’une autre crainte. Un asphaltage supplémentaire de la zone pourrait augmenter les risques d’inondation. Le bâtiment a une hauteur de 10 pieds de plus que le reste des habitations, selon la pétition. Et cela pourrait faciliter les accumulations d’eau aux alentours.

La pétition est claire: «On demande à la Ville d’interdire tout usage non résidentiel à l’Immeuble.»

Une affaire qui remonte à 2019

La pétition précise qu’en 2018 et 2019, l’immeuble avait fait l’objet de discussions. Le propriétaire de l’immeuble voulait alors en faire une école spécialisée. Mais faute de documents prouvant un droit acquis pour user de l’immeuble de façon commerciale, la demande avait été refusée.

La mairesse, Émilie Thuillier, a été questionnée à ce sujet lors du dernier conseil d’arrondissement. Elle a affirmé que l’action légale entreprise par le propriétaire démontrait bien un droit acquis.

La conseillère de la Ville pour l’arrondissement, Mme Giannou, a demandé, lors du conseil, de remettre ce point à plus tard, mais elle n’a pas eu gain de cause et la motion a été adoptée. Mme Giannou a donc demandé à ce que sa dissidence sur ce point soit notée.

Cependant, la mairesse s’est dite ouverte aux discussions avec les citoyens. Elle aurait d’ailleurs déjà répondu à plusieurs d’entre eux. S’ils le souhaitent, il pourrait y avoir une rencontre avec la mairesse, a précisé son cabinet.