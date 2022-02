Le Café de Da rouvre ses portes

Le Café de Da, situé à l’étage supérieur de la bibliothèque d’Ahuntsic, reprend ses activités.

Le café permet d’accéder à des postes informatiques, au réseau internet gratuit et à des places assises pour le travail et pour la lecture. L’établissement est également un lieu d’expression, de diffusion et de création, qui ouvre ses portes aux organismes du quartier. Il est possible d’y boire, manger et de faire des rencontres d’équipe.

À noter que le Café de Da a été nommé ainsi en l’honneur de la grand-mère de Dany Laferrière, parrain officiel du café.

Le port du masque demeure obligatoire à l’intérieur du café et la capacité d’accueil de celui-ci demeure limitée jusqu’à nouvel ordre.

Le Café de Da est ouvert les mardi et mercredi de 13h à 18h, le jeudi de 13h à 21h, les vendredi et samedi de 13h à 17h et le dimanche de 12h à 17h. Il demeure fermé le lundi.