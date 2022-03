Cinq étudiants de Bois-de-Boulogne décrochent une bourse NovaScience

Sonia Gounar, chargée de projet – Microécosystème aquaponique automatisé, Pascale Sirard, directrice générale, Sébastien Piché, directeur des études, Chantale Nunes, chargée de projet – Microécosystème aquaponique automatisé, ainsi que les étudiantes et étudiants récompensés Guangyin Lu, Brandon Noyon, Stephanie Cheng, David Ly et Marc Grenier (absent).

Cinq étudiants du Collège de Bois-de-Boulogne ont décroché une bourse dans le cadre du projet Nova Science. Un programme porté par le gouvernement du Québec.

Les cinq lauréats sont Marc Grenier, Guangyin Lu, David Ly, Stéphanie Cheng et Brandon Noyon. Entre 2019 et 2020, ils se sont impliqués dans la réalisation d’un microsystème aquaponique automatisé.

La remise du prix s’est tenue en janvier, pour souligner leur «implication bénévole et continue». Le montant des bourses va de 100 à 250$ par porteur du projet. Dans un communiqué, le Collège du Bois-de-Boulogne témoigne de sa «grande fierté et reconnaissance».

«Ces bourses représentent non seulement une récompense pour le travail exceptionnel accompli par nos étudiants, mais également une source de motivation pour persévérer dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation», ajoute l’établissement.

Entre la biologie et l’informatique

La réalisation de ce microsystème aquaponique automatisé a mêlé des disciplines très variées, comme la biologie et l’informatique.

Les lauréats ont créé un système composé d’un aquarium, d’un bac de culture et d’un système de pompe. Les déjections des poissons sont récupérées et utilisées pour alimenter les végétaux en nutriments et permettre leur culture.

Les étudiants en informatique ont développé une application pour permettre de suivre en temps réel les résultats de l’expérience. L’outil permettait également d’ajuster les paramètres à distance.

Un projet «stimulant et enrichissant pour l’ensemble des enseignant(e)s et étudiant(e)s impliqué(e)s. Tant en biologie qu’en informatique», comme le résument les professeures chargées de projet.