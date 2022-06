Hydro-Québec entame de gros travaux estivaux

Jusqu’à la fin juillet, Hydro-Québec procèdera à différents travaux dans plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal.

Jusqu’au 1er juillet, la construction d’une ligne souterraine de transport d’électricité ainsi que la réfection de la chaussée affecteront la rue Holt, entre les rues des Érables et Fullum, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

Sur la rue Meilleur, dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, des massifs de béton seront érigés. Les travaux d’Hydro-Québec s’étaleront jusqu’au 17 juin.

Plusieurs travaux seront aussi à venir sur les avenues Champagneur, Ogilvy, Wiseman et Beaumont, dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Hydro-Québec y installera des chambres de jonction et érigera des massifs en béton, jusqu’à la fin du mois de juillet.

Enfin, jusqu’au 1er juillet, des câbles électriques seront retirés sur la rue Saint-Urbain, dans l’arrondissement de Ville-Marie.

Cette liste n’est pas exhaustive, et certains travaux peuvent se rajouter en urgence, sans préavis. Pour en savoir plus, il est possible de consulter le site d’Hydro-Québec.