L’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal déménage ses soins intensifs

Ce 14 juin, l’Hôpital du Sacré-Cœur-de-Montréal a déménagé son pôle de soins intensifs dans ses nouvelles installations du Centre intégré de traumatologie.

Les nouvelles installations permettent d’ajouter 32 chambres de soins individuelles et modernes pour accueillir les patients ainsi qu’une meilleure proximité avec les soins intensifs intermédiaires au 2e étage des ailes A et C, puisque les unités sont dorénavant voisines.

Pendant le déménagement, les patients, actuellement dans les locaux du 5e étage des ailes A et C, ont été transférés vers les nouvelles installations au 2e étage des ailes R et S.