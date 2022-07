Rue Fleury: cultiver le commerce local

La rue Fleury est l’artère commerçante du quartier Ahuntsic. Cafés, restaurants, épiceries fines, boutiques et entreprises en tous genres: d’est en ouest le tronçon enchaîne les bonnes adresses.

Pour boire, manger et sortir, dénicher un cadeau à la librairie, s’accorder une expérience de magasinage différente de celle des grands centres ou un moment de détente au studio de yoga, les résidents n’ont pas à quitter le secteur tellement l’offre de produits et services est à ce point diversifiée sur la rue Fleury. Le mot s’est d’ailleurs passé à travers la ville, puisqu’elle est fréquentée par les Montréalais de tous les arrondissements depuis longtemps.

L’atmosphère chaleureuse et vivante de même que l’esprit communautaire qui règne entre les marchands contribuent à sa popularité. Entre autres exemples, la vente-trottoir organisée deux fois par année sur la Promenade Fleury est fort appréciée. Les jeux gonflables et l’animation en pleine rue, fermée pour l’occasion, s’inscrivent parmi les coups de cœur des familles.

Rassemblant autour de 250 personnes d’affaires – commerçants, professionnels et entreprises de services ayant pignon sur la rue Fleury Est entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau –, la Société de développement commercial (SDC) Promenade Fleury est en activité depuis plus de 30 ans. L’en-tête «Cultiver les découvertes» sur la page d’accueil du site Web de l’organisme sans but lucratif résume bien son orientation.

Fleury Est, un regroupement de quelque 160 établissements d’affaires situés entre l’avenue Papineau et la rue J.-J.-Gagnier s’est aussi formé, tout comme la petite SDC Quartier Fleury Ouest, comptant 80 membres dont les locaux se situent entre le boulevard Saint-Laurent et la rue Meilleur sur Fleury Ouest, le «Quartier FLO».

L’achat local, moteur essentiel au dynamisme économique du territoire, est valorisé d’un bout à l’autre de l’artère commerciale. Profitez des terrasses ensoleillées pour y prendre un café, un verre entre amis ou faire des découvertes gastronomiques après une visite des boutiques.

Parc des hirondelles

Parc des Hirondelles



En toute saison, le parc des Hirondelles est fort apprécié des citadins. Le vaste espace, les aires de jeux modernes et la colline pour la glissade l’hiver sont quelques-uns de ses attributs.



Ce parc étant situé non loin de l’action de la rue Fleury, on peut s’y rendre pour pratiquer des loisirs et pique-niquer. En plus de l’aire de jeux pour enfants de tous âges, le parc est doté d’un terrain de soccer, d’un terrain de football recouvert d’une surface synthétique, d’une aire d’exercice pour adultes, d’une scène extérieure et d’un jeu d’eau, à quoi s’ajoutent une pente pour la glissade et une patinoire extérieure avec bande en saison hivernale.



Les secteurs du côté Fleury du parc, fermés en raison de travaux de réaménagement, devraient être accessibles au cours du mois de juillet.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre Ici. Ce dossier estival produit par Métro Média présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif : faire découvrir aux Montréalais et Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.