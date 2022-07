Le collège de Bois-de-Boulogne organise sa première soirée 100% Engagée. Engagé

Le 2 juin se tenait la toute première édition de la soirée 100% Engagée. Engagé, au collège de Bois-de-Boulogne, situé dans Ahuntsic-Cartierville. Cet événement avait pour but de souligner l’implication et l’engagement de la communauté étudiante dans toutes les sphères de la vie collégiale.

De ce fait, 16 bourses ainsi que plusieurs prix et certificats ont été remis lors de cette soirée 100% Engagée. Engagé, à laquelle les étudiants ayant reçu un certificat Cheminements + ont pris part. Ce certificat est venu concrétiser leur participation active dans un projet parascolaire tout au long de leur parcours au Collège.

«Le Collège de Bois-de-Boulogne encourage et soutient l’engagement étudiant. Nous croyons que cela contribue au développement intégral de nos étudiants, en plus de faire une différence dans leur collectivité. Nous tenons à saluer tous ceux qui les ont accompagnés et encouragés tout au long de leur parcours», a souligné Guillaume D’Amours, directeur de la vie étudiante et de la réussite éducative.

Cette soirée a également mis à l’honneur plusieurs artistes du Collège, comme le danseur Rifat Haque et l’humoriste Jérémie Chhor.