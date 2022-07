La Boulangerie-Pâtisserie Casablanca rappelle ses produits

La population ne doit pas consommer certains produits de pâtisserie et de boulangerie vendus par la Boulangerie-Pâtisserie Casablanca. Ceux-ci n’ont pas été préparés afin d’assurer leur innocuité, selon une mise en garde du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de la division de l’inspection des aliments de la Ville de Montréal.

Les produits concernés étaient offerts à la vente jusqu’au 27 juillet 2022, uniquement à l’établissement désigné dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Les produits étaient vendus, emballés ou présentés dans un comptoir et emballés par le préposé pour les clients.

La Boulangerie-Pâtisserie Casablanca procède volontairement au rappel des produits en question. De ce fait, les personnes ayant possiblement l’un de ces produits en leur possession sont avisées de le retourner à l’établissement où elles l’ont acheté, ou bien de tout simplement le jeter, car même si les produits visés ne présentent pas de signe d’altération ou d’odeur suspecte, leur consommation peut présenter un risque pour la santé.

Aucun cas de maladie à la consommation de ces aliments n’a été cependant signalé pour le moment.