Plusieurs activités à venir à l’Espace des possibles

Depuis plusieurs mois, les activités s’enchaînent à l’Espace des possibles de la rue Lajeunesse, un espace créé et géré par et pour les résidents du quartier. Les prochaines semaines ne feront pas exception alors que de nombreux événements sont prévus.

Un atelier de fabrication de pellicule alimentaire écoresponsable sera d’abord organisé le 15 août à 19h par le comité citoyen Tricot-Couture. La projection du film documentaire Histoires de vélos aura quant à elle lieu le 17 août à 19h. Le réalisateur Étienne Langlois et la réalisatrice Pauline Cordier seront présents sur place lors de cette soirée.

La semaine suivante, un atelier de réparation de vélo sera donné le 25 août, en compagnie d’une spécialiste de la mécanique de vélo. Celle-ci pourra réparer les bicyclettes sur place ou diagnostiquer des dommages et donner des références pour les réparations plus complexes.

Un jeu collaboratif nommé Fresque du climat aura également lieu le 8 septembre à 18h. Les participants pourront alors en apprendre plus sur le système climatique et les causes de son dérèglement.

D’autres activités sont déjà prévues pour le mois de septembre comme un après-midi de troc de vêtements d’enfants le 18 septembre ainsi que la seconde édition de la Foire des possibles le 24 septembre. Les détails sont disponibles sur la page Facebook de l’Espace des possibles.