Vers l’écologisation du collège Ahuntsic

Le Collège Ahuntsic a adopté une politique institutionnelle d’écologisation, dans le but d’intégrer l’éducation relative à l’environnement et l’écocitoyenneté dans l’ensemble de ses sphères d’activité.

La politique s’applique à l’ensemble de la communauté collégiale afin qu’elle contribue à l’atteinte de divers objectifs que l’institution scolaire s’est fixée. Parmi eux, on compte notamment l’atteinte de la carboneutralité des activités du collège, la favorisation de solutions de mobilité durable et la gestion écoresponsable de ses ressources comme l’infonuagique, l’eau et l’énergie, par exemple.

Le Collège Ahuntsic a également signé l’Accord des objectifs de développement durable (ODD), un document qui engage le secteur de l’enseignement supérieur à l’atteinte d’objectifs en matière de développement durable.

«La justice sociale se retrouve ainsi au cœur de la démarche environnementale du Collège, comme stipulé dans sa Politique institutionnelle d’écologisation, indique l’institution par voie de communiqué. Il est donc urgent de démystifier les liens qui unissent la justice sociale et l’action climatique.»

La politique d’écologisation du collège sera mise à jour chaque cinq ans. Aucun échéancier n’est toutefois mentionné quant à l’atteinte des objectifs qui y sont indiqués.