25 000$ pour un premier «quartier culturel» à Ahuntsic

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville prévoit investir 25 000$ pour la création d’un tout premier quartier culturel dans le secteur Fleury-Lajeunesse. Cette démarche est l’une des priorités du service de la culture.

Le quartier culturel consistera en un milieu de vie où se concentreront un bon nombre de services et d’activités culturelles et artistiques de proximité. Ces activités reflèteront « la richesse et la diversité de l’identité locale et engageront la participation citoyenne », peut-on lire dans le compte-rendu du conseil d’arrondissement.

Pour la réalisation de ce quartier culturel, le projet devrait impliquer des parties prenantes externes à l’Arrondissement, tel que des organismes culturels, économiques et communautaires. L’Arrondissement organisera aussi des consultations publiques pour connaître l’avis des habitants sur le projet et en améliorer sa mise en place.

Pour le moment, l’Arrondissement a pour objectif de rédiger d’ici fin 2022 un plan d’action pour le déploiement de ce premier quartier culturel.

La somme de 25 000$ servira à financer les objectifs suivants:

Créer une habitude chez les citoyens par une récurrence des évènements;

Sonder les citoyens;

Impliquer les partenaires et mettre en place une gouvernance;

Rédiger un plan d’action sur trois ans.