Agriculture Ahuntsic: deux nouvelles entreprises sur la rue Meilleur

Le quartier de l’agriculture urbaine, situé sur la rue Meilleur à Ahuntsic, accueillera deux nouvelles entreprises. Il s’agit de Vertité et CitiPouss. Tandis que la première se spécialise dans la production de fraises, l’autre souhaite mettre sur pied la première ferme aquaponique au Québec.

Une ferme aquaponique désigne l’idée de combiner un élevage de poissons et une production hydroponique avec des légumes, des fines herbes et des laitues. Les deux productions travaillent de pair puisque l’une va alimenter l’autre. Une petite quantité d’eau issue de l’élevage de poisson et contenant des nutriments peut être utilisée dans une petite zone horticole.

En plus de la ferme aquaponique, CitiPouss souhaite intégrer un café ainsi qu’un kiosque dans ses locaux. Les fraises produites par Vertité en revanche seront conçues à l’intérieur dans un environnement fermé, sans pesticides, dans l’immeuble voisin.

Situé en plein cœur de Montréal à l’Est du District central, le quartier de l’agriculture urbaine est un lieu de production de légumes, de poissons et de fraises. Cela fait près de dix ans que ce projet a été lancé avec les fermes Lufa ainsi que la Centrale Agricole, un édifice qui abrite différentes productions comme du vin, des champignons et du poisson.