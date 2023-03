Le futur vert d’Ahuntsic-Cartierville

L’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville compte plus de 80 parcs et espaces verts.

Ahuntsic-Cartierville a les idées vertes. L’Arrondissement souhaite bonifier son offre en parcs et espaces verts afin d’accroitre la vitalité de ses quartiers et de mieux répondre aux besoins de ses résidents.

Pour ce faire, la mairie a mis sur un pied un Plan directeur des parcs et espaces verts (PDPEV), afin de guider ses investissements en la matière sur la période 2023-2031. Cet outil prend la forme d’un inventaire regroupant l’ensemble des parcs de l’arrondissement ainsi que leurs équipements et installations, afin de pouvoir évaluer leur état et définir des interventions ciblées.

L’Arrondissement cherche notamment à rendre ces espaces plus accueillants, plus accessibles et plus durables.

«Étant à la fois des aires de détente et de jeux multigénérationnelles, les parcs et les espaces verts sont des lieux de rassemblement d’une grande importance pour les résidents et résidentes des grandes métropoles, fait valoir la mairesse d’Ahuntsic-Cartierville, Émilie Thuillier. Il suffit d’observer les dernières années marquées par la pandémie pour reconnaître le rôle essentiel qu’ils jouent sur le territoire de Montréal.»

Le Plan permet également une appréciation de la répartition des parcs et espaces verts sur le territoire, ainsi qu’une meilleure compréhension de leur profil sociodémographique.

Ce projet avait été amorcé en 2018 par l’entremise de grandes consultations publiques sur les orientations de l’arrondissement. Il s’inscrit dans le prolongement du Plan stratégique de développement durable 2019-2025 d’Ahuntsic-Cartierville.

«Notre priorité est d’offrir à la population des espaces résilients et des installations de qualité qui perdureront dans le temps, ajoute la mairesse. Nous souhaitons aussi poser des actions concrètes et proactives pour répondre à l’urgence climatique. L’impact des parcs et des espaces verts sur l’amélioration de la qualité de vie n’étant plus à démontrer, nous ne ménageons aucun effort pour conserver et développer ce patrimoine considérable», assure-t-elle.