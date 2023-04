Ahuntsic lance son mois de la transition socio-écologique

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville a lancé la première édition de son mois de la transition socio-écologique, qui s’étend du 27 avril jusqu’à la fin du mois de mai.

Ce mois a pour but d’encourager les organisations et les regroupements de toutes sortes à présenter des activités en lien avec la transition écologique et de renforcer leurs liens avec les citoyens de l’arrondissement. Proposée par le Front commun pour la transition énergétique (FCTÉ), l’initiative est portée par Ahuntsic-Cartierville en transition (ACeT).

«Les organismes communautaires et écologiques, les institutions et les entreprises d’économie sociale sont invités, au même titre que les initiatives citoyennes», indique Jacques, militant pour Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville (MEAC).

Pour l’occasion, ACeT a lancé un appel aux initiatives sur le territoire de l’arrondissement, afin de les inscrire dans une seule et même programmation.

Nous nous efforcerons, du mieux que nous pouvons, de soutenir et de promouvoir chaque initiative qui favorise la transition socio-écologique. Christophe Derrien, directeur général de Ville en vert, organisme porteur de ACeT

Tout au long du mois de mai, treize activités seront proposées aux Ahuntsicois, portées par différents organismes. Les citoyens pourront entre autres participer à une activité de ramassage de déchets, à une conférence-discussion portant sur l’instauration d’un tramway à Ahuntsic, à une distribution de fleurs ou encore à une activité d’art de rue.

Selon Agathe Girka, membre de la table de concertation Solidarité Ahuntsic, la transition écologique souhaitée à travers l’événement inclut les enjeux communautaires, de solidarité, de justice sociale, d’inclusion et de dialogue social.

Pour plus d’informations sur la programmation, visitez facebook.com.