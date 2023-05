Une Chaise des générations siégera aux prochains conseils d’Ahuntsic

Une Chaise des générations a été offerte à l’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville par des élèves de l’école primaire Atelier, en collaboration avec le regroupement Mères au front, juste avant le début de la séance du conseil d’arrondissement du 8 mai.

Le but? Qu’une place symbolique soit réservée aux futures générations autour de la table des prochains conseils de l’arrondissement. La Chaise a été décorée par des élèves de l’école primaire et vise à promouvoir la mobilité active, la biodiversité, la qualité de l’eau et de l’air, ou encore l’agriculture saine. «La chaise rappellera aux élu-es que leurs décisions influent sur l’environnement et sur le vivant», peut-on lire dans un communiqué du mouvement Mères au front, à l’initiative du projet.

L’Arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville se joint donc à la quarantaine de municipalités et d’arrondissements ayant reçu une Chaise des générations.

Cette Chaise donne aux jeunes l’espoir d’être entendus et de participer à la transition verte et juste dans leur milieu de vie. Ils attendent du courage politique de la part des décideuses et décideurs. Catherine Sacchitelle, membre du mouvement Mères au front

Mères au front est un mouvement apolitique décentralisé et diversifié. Il est né d’un sentiment d’urgence partagé par des mères et des grand-mères quant à l’avenir inquiétant des futures générations, en raison de l’inaction climatique. Vingt-sept groupes actifs existent à travers le Québec, formant un mouvement de près de 9000 personnes.