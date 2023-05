GUEPE gérera à nouveau les activités du Parcours Gouin

Les élus de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville ont approuvé le 15 avril dernier une convention de services avec Groupe Uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE) pour la gestion, l’animation et la promotion du Parcours Gouin pour une période de neuf mois.

Le coût total du contrat est évalué à 284 260 $.

« Ce contrat permet la continuité de la gestion opérationnelle du Pavillon d’accueil du Parcours Gouin et du Pavillon de Beauséjour et les activités nautiques qui y sont reliées”, a fait valoir le directeur du Service des loisirs, sports et développement communautaire (SLSDC) d’Ahuntsic-Cartierville, Jocelyn Gauthier.

Jocelyn Gauthier ajoute que GUEPE se chargera également de faire rayonner le Parcours Gouin en tant que destination récréotouristique et culturelle à travers une programmation d’activités et de services mettant en valeur la culture, le patrimoine, la nature, l’environnement et le plein air urbain.

Le directeur du SLSDC n’a pas caché sa satisfaction pour les services rendus par GUEPE au cours des cinq dernières années. “C’est un organisme qui prend des initiatives et qui n’hésite pas à obtenir des subventions pour bonifier ses offres de services auprès de la population”, a-t-il mentionné.

La responsable marketing et communication de GUEPE, Anne-Sophie Bruneval, a d’ailleurs confirmé qu’une nouvelle subvention obtenue auprès de la Fondation TD permettra d’offrir douze activités gratuites à différentes écoles de l’arrondissement au cours de la prochaine année scolaire. “Des sorties en raquette, des cliniques d’initiation à la pêche, des sorties en nature urbaine seront offertes gratuitement pour des activités parascolaires”, a indiqué la responsable.

Un programme d’activités au pavillon d’accueil

Inauguré en juin 2017, le pavillon d’accueil du Parcours Gouin devient le premier bâtiment à consommation énergétique nette zéro à Montréal, tout en visant une certification LEED-OR. Impliqué dans le projet depuis 2015, GUEPE s’est vu attribuer le mandat de gérer, d’animer et de faire la promotion du Parcours Gouin pour les cinq prochaines années.

Se présentant comme un lieu de rassemblement, d’éducation et de médiation culturelle, le pavillon d’accueil du Parcours Gouin offre une programmation d’activités et de services diversifiée qui s’articule autour de trois volets. Ceux de l’environnement, de l’histoire et de la culture ainsi que des sports et des loisirs. Ces derniers seront représentés à travers des activités, conférences et événements tout au long de l’année.

“Après les années de pandémie, que ce soit en environnement, en sports et loisirs, en culture ou en histoire, nous pouvons finalement revenir à une programmation normale en offrant encore plus d’activités gratuites et de prêts d’équipements”, a affirmé Anne-Sophie Bruneval.

“Au cours de la saison estivale, les activités les plus populaires sont le yoga nature, la Zumba, le Qi gong, l’initiation à la calligraphie et la danse en ligne”, a énuméré la responsable marketing et communication de GUEPE.

D’autres activités sont également offertes. Le calendrier de la programmation peut-être consulté en cliquant ici.