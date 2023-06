Un stade Gary-Carter flambant neuf

Gazon synthétique, nouveau système de drainage, capacité d’accueil accrue… Le Stade Gary-Carter dans Ahuntsic-Cartierville s’est refait une beauté, pour le plus grand bonheur des passionnés de baseball.

Les travaux qui avaient débuté à l’automne 2021 et dont le coût s’élève à 10M$ viennent de se terminer.

L’inauguration de cette transformation s’est déroulée en présence du fils du légendaire receveur Gary Carter, DJ Carter. Il s’est dit, en entrevue avec Métro, émerveillé par la beauté du stade.

C’est vraiment beau, mon père serait fier de voir la place porter son nom. Ils ont fait un beau travail. Le stade est devenu une grande place pour le baseball. DJ Carter, fils de Gary Carter

Le stade Gary-Carter peut maintenant accueillir des matchs de grande envergure. La nouvelle surface synthétique permet de doubler le nombre d’heures d’utilisation et la surface de jeu modulable permet aux équipes locales de toutes catégories d’y effectuer leurs pratiques et d’y jouer des matchs plus longtemps pendant l’été.

«Ce n’était pas possible avant, souligne la mairesse de Ahuntsic Émilie Thuillier, avec un terrain naturel qui s’abimait rapidement».

«Un endroit central»

Le terrain est occupé notamment par l’Association de Baseball Ahuntsic-Cartierville, les Orioles Desjardins de Montréal (junior élite) et les Orioles de Montréal (mineur AA). Situé au parc Ahuntsic et attenant à la station de Métro Henri-Bourassa, le stade fraîchement rénové attire une vaste clientèle de par sa position géographique.

La mairesse Thuillier parle d’un «endroit central», avec le métro, les autobus et le grand parc Ahuntsic . «Il fallait hausser les filets encore plus pour les fausses balles, car il y a un parc à chien en arrière», indique la mairesse pour souligner l’ampleur des travaux réalisés.

Le terrain de baseball extérieur, bien éclairé, peut maintenant accueillir toutes les catégories de baseball et de balle molle. Le stade dispose également de deux cages pour les frappeurs, autant d’enclos pour les lanceurs, de trois vestiaires pour les équipes et d’un vestiaire pour les arbitres. Pour ceux qui auront un petit creux pendant un match, un endroit pour se restaurer (ouvert lors des matchs) est également disponible. Enfin, un nouveau tableau indicateur et une salle des annonceurs équipée d’un système de son s’y ajoutent.

Après la cérémonie d’inauguration, de jeunes joueurs ont disputé un match et régalé le millier de spectateurs qui étaient installés dans les gradins.