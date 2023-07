Le Parcours Gouin, pour marier culture et nature

Incluant plus de 15 kilomètres longeant les berges de la rivière des Prairies, trois parcs-nature, une quinzaine de parcs riverains et un patrimoine historique inestimable, le Parcours Gouin dévoile un à un ses trésors. L’édifice novateur qui tient office de pavillon d’accueil vaut à lui seul le détour. Tout sauf banal, le bâtiment inauguré en juin 2017 est le premier à consommation nette zéro à voir le jour à Montréal.

Entre les parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Bois-de-Saraguay plus à l’ouest et les parcs Nicolas-Viel, Maurice-Richard et Ahuntsic à l’est, d’innombrables attraits jalonnent le Parcours Gouin.

Le circuit, traversé de multiples voies, pistes, bandes cyclables et chaussées désignées, est bien connu des amateurs de vélo.

Situé au parc Basile-Routhier, en bordure du pont Viau et à proximité de la station de métro Henri-Bourassa, le pavillon d’accueil du Parcours Gouin est un espace multifonctionnel. Lieu de rassemblement, d’éducation et de médiation culturelle, halte de repos et de services, il accueille les randonneurs, cyclistes et passionnés de plein air, qu’ils soient résidents ou visiteurs.

S’y trouvent notamment: un café, un comptoir de location d’équipements, une salle polyvalente pouvant servir d’espace muséal ou pour la tenue d’événements, un toit-terrasse accessible avec toiture végétale semi-extensive ainsi qu’un espace recouvert de panneaux solaires, destiné aux activités communautaires et culturelles, dont le Marché d’été d’Ahuntsic.

Au-delà de tous ces atouts, cette construction d’avant-garde se démarque en produisant autant d’énergie qu’elle en consomme sur une base annuelle. Les systèmes écologiques dont elle est composée lui permettent effectivement de contrôler ses besoins énergétiques.

Le pavillon d’accueil et le Parcours Gouin ont reçu plusieurs reconnaissances et distinctions, notamment de l’Association québécoise du loisir municipal, de Vélo Québec, du Conseil régional en environnement de Montréal et de l’Institut de développement urbain du Québec. Portant la signature de BBBL Architectes, le pavillon a également remporté le prix Coup de cœur du public de l’Opération patrimoine Montréal 2018.

Écrin de culture Saison après saison, la Maison de la culture Ahuntsic offre une programmation alliant spectacles, concerts, projections et expositions. Logé au 10300, rue Lajeunesse, cet espace culturel et artistique réunit une chaleureuse salle de spectacle de 300 places de même qu’une salle réservée aux expositions. En dehors des murs de l’édifice Albert-Dumouchel, la Maison de la culture présente également des événements ponctuels à l’église de la Visitation, à la salle Marguerite-Bourgeoys du collège Regina Assumpta et dans certains parcs de l’arrondissement.

Aventures nautiques Envie d’explorer Montréal d’un autre point de vue? Avec le service de location de kayaks qui y est offert, le site nautique Sophie-Barat peut être le point de départ de belles expéditions sur la rivière. Diverses activités y sont organisées, en plus de la location de kayaks simples, doubles ou familiaux (pour trois personnes, incluant un enfant). Le GUEPE – le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement – est chargé de la gestion des deux sites nautiques de l’arrondissement: Sophie-Barat s’adressant à la clientèle plus à l’est, et le parc de Beauséjour, à la clientèle à l’ouest.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.