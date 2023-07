Quand la voie du Seigneur bloque la voie des cyclistes

La voie du seigneur et la voie cyclable située à proximité de l’église Transfiguration of Our Lord Catholic Church, à Cartierville, peuvent-elles cohabiter en paix?

Afin de dénoncer l’occupation de cette bande pour vélos souvent encombrée par des fidèles qui y stationnent leurs véhicules le jour de la messe, plusieurs cyclistes ont participé à un sit-in dimanche matin, orchestré par le collectif Vélorution Montréal.

Ils souhaitaient, par le biais de cette action, signaler aux paroissiens que la piste leur est réservée, et par la même occasion, attirer l’attention de l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville sur cette problématique.

Vélorution Montréal demande que des mesures soient déployées afin d’assurer la sécurité des cyclistes dans le secteur et réclame notamment la mise en place de barrière pour empêcher les voitures de venir bloquer la bande.

Plus largement, le collectif exhorte la Ville à faire respecter les droits à la sécurité des cyclistes partout à Montréal.

L’organisateur de cette action, Stéphane Grandgirard, affirme ne pas être contre les rassemblements religieux, mais «souhaite rappeler l’importance de respecter les espaces dédiés à chaque mode de transport».

Il n’y a rien de divin à se stationner illégalement sur les pistes cyclables et de forcer les cyclistes dans de situations dangereuses Stéphane Grandgirard, cycliste du quartier Cartierville et organisateur du sit-in

«Prions pour une cohabitation harmonieuse entre cyclistes et fidèles, en encourageant l’utilisation des stationnements existants aux alentours de l’Église», a-t-il fait valoir.

Contactée par Métro afin de savoir si des consignes visant à apaiser la situation avaient été communiquées aux fidèles, l’église Transfiguration of Our Lord Catholic Church n’était pas disponible pour répondre à nos sollicitations.