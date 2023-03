Deux maisons des ainés urbaines remplaceront des CHLSD inadaptés

Les longs couloirs blancs du plus grand hébergement pour ainés de l’Est de Montréal, le CHSLD Jeanne Le Ber, donnent une impression d’hôpital stérile. Vétuste et inadapté à sa fonction, il sera bientôt fermé, comme le CHLSD de Nicolet, au profit de deux maisons pour ainés adaptées au milieu urbain.

Derrière les bâtiments patrimoniaux de l’Institut universitaire de santé mentale de Montréal se cache le CHSLD Jeanne Le Ber, un bâtiment gris austère, tout en béton, qui se dresse au croisement d’une autoroute et d’un important boulevard. À l’intérieur, sur 6 des 10 étages, se répartissent plus de 300 résidents – environ 10% des résidents de CHSLD de l’est de la métropole – dont les chambres donnent sur ce long couloir sans charme.

Le couloir du 6e étage du CHSLD Jeanne Le Ber. Photo: Matéo Gaurrand-Paradot, Métro

Malgré les quelques affiches installées par le personnel et les décorations placées par les résidents, cet établissement des années 1960 est inadapté pour sa fonction. Les chambres sont petites, peu lumineuses et ne disposent pas de salle de bain; les résidents ont donc des chaises-toilettes portatives. Ces conditions sont difficiles à vivre pour les résidents, mais aussi pour le personnel.

Les salles de bains sont ainsi des espaces partagés. Le soir, quand vient l’heure de se coucher, les fauteuils roulants s’alignent le long du couloir principal de chaque étage. La raison? Les portes des chambres ne sont pas assez larges pour que les fauteuils entrent à l’intérieur.

Même pour les visites des familles, l’espace est trop petit. Aucune salle n’est dédiée au temps en famille, seule une petite section plus lumineuse de la salle à manger est équipée de deux fauteuils. Les autres problèmes sont nombreux : une cuisine commune minuscule, des fenêtres trop hautes pour que les résidents en fauteuil puissent apprécier la vue sur le mont Saint-Hilaire, soucis d’isolation, un lourd système de climatisation à installer chaque été, etc.

Chambre du nouvel hébergement remplaçant le CHSLD Jeanne Le Ber. Visuel fourni par le CIUSSS de l’Est. Chambre pour résident du CHLSD Jeanne Le Ber, avec un siège-toilette portatif. Photo : Matéo Gaurrand-Paradot, Métro

Immeuble pour ainés

La construction d’un nouvel hébergement était donc nécessaire, tout comme pour le CHSLD Nicolet. Ce CHSLD, aussi jugé vétuste, déménagera dans une nouvelle installation au croisement des rues Dickson et Sherbrooke. Les deux projets se coordonnent et certains résidents de Jeanne Le Ber se joindront à la nouvelle installation, remplaçant le CHSLD Nicolet, qui comptera 240 lits.

La nouvelle installation qui remplacera Jeanne Le Ber sera encore adjacente à l’IUSMM et comptera 288 lits en hébergement de soins de longue durée. L’immeuble sera en forme de croix et il suivra le modèle de maison des ainés – dont le concept à un étage ne peut être appliqué à Montréal – en l’adaptant à une densité nécessaire en milieu urbain, explique Nathalie Chauvin, la directrice des projets immobiliers du CIUSSS de l’Est.

Le long couloir hospitalier du CHLSD Jeanne Le Ber ne sera plus, et les résidents vivront dans des appartements partagés, par groupe de 12. Il y aura de tels appartements dans chaque aile, sur six des sept étages. ll s’agira d’une sorte de maison partagée avec des chambres plus spacieuses, plus lumineuses, disposant de salles de bains individuelles et des espaces communs pensés comme des milieux de vie, explique Nathalie Chauvin.

«Ces nouvelles installations selon le modèle de maison des ainés changeront le visage de l’hébergement de nos personnes ainées dans l’est de Montréal. Elles favoriseront l’épanouissement des résidents et leur permettront de vivre dans des milieux de vie qui correspondent à leurs besoins», soutient par communiqué le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon.

À gauche : le coin convivial de salle à manger du CHSLD Jeanne Le Ber. À droite : le visuel d’une des cuisines et salle à manger du nouvel hébergement. Photos : Matéo Gaurrand-Paradot, Métro / Visuel fourni par le CIUSSS de l’Est.

Un espace convivial et communautaire

Alors que le CHSLD Jeanne Le Ber se situe à l’autre bout du site de l’IUSMM, l’immeuble pour ainés sera situé entre des logements neufs et l’hôpital, au plus proche des citoyens du quartier. Les arbres actuellement présents sur l’emplacement seront transplantés dans le parc qui entourera le bâtiment. Ce parc sera d’autant plus agréable pour les résidents, les voisins et le personnel.

Le but est justement de briser l’isolement des personnes âgées en apportant un peu de la vie du quartier et en rendant les visites de famille plus agréables. Les cuisines communes seront aussi conçues dans cet objectif, avec des ilots centraux, pour favoriser la convivialité, s’enthousiasme Mme Chauvin.

Ce nouvel hébergement sera aussi davantage un milieu de vie grâce aux choix de design d’intérieur. Sur les visuels, des couleurs pastels, de grandes vitres et du bois ont remplacé le plastique, le sol en vinyle typique des hôpitaux, les fenêtres étroites et le blanc stérile. Enfin, le confort thermique sera mieux assuré.

Ouverture en 2025

Le nouvel hébergement à l’IUSMM et celui qui remplacera le CHSLD Nicolet devraient ouvrir leurs portes à l’automne 2025 et entrainer la fermeture des deux CHSLD. Le bâtiment de Jeanne Le Ber n’a pas encore trouvé sa vocation future.

L’appel d’offres sera bientôt lancé pour l’immeuble des ainés à l’IUSMM, et les travaux débuteront au début de cet été. Le coût était initialement estimé à 450M$ mais le coût final devrait augmenter à cause de l’inflation et il faudra attendre l’appel d’offres pour pouvoir l’établir.

La construction vise à s’intégrer dans ce site patrimonial. Elle vient d’ailleurs s’installer sur le site d’un ancien bâtiment qui a été détruit par le feu dans les années 1940. De plus, l’immeuble fera sept étages – contre dix pour le bâtiment actuel – ce qui ne dépasse que de peu le bâtiment de l’IUSMM. Les résidents auront ainsi une vue sur la tour d’eau, un bâtiment historique, de l’institution voisine.

« C’est une bonne nouvelle pour les ainés du CIUSSS de l’Est », se réjouit Jonathan Brière, PDG adjoint du CIUSSS. Les deux projets, complètement financés par le ministère de la Santé et des Services sociaux et menés à bien par la Société québécoise des infrastructures, sont le début de nouvelles installations pour les ainés montréalais.

En collaboration avec David Beauchamp.