Ce jeune d’Anjou rêve de devenir combattant professionnel

Andrew Thakozart, 21 ans, originaire d’Anjou, trainait dans la rue il n’y a même pas deux ans. Aujourd’hui, il s’entraîne avec les meilleurs combattants du pays et rêve de vivre de sa passion.

L’Angevin le reconnaît, rien n’allait dans sa vie. Le jeune homme passait ses nuits à traîner dehors, à consommer de l’alcool et de la drogue. Puis, un jour pendant la pandémie, tout a changé. «J’ai eu un déclic, je me suis demandé ce que je voulais vraiment faire de ma vie», raconte-t-il.

Andrew a donc décidé de pousser les portes d’un gym de boxe proche d’Anjou. Il n’avait jamais osé le faire avant, malgré son désir, comme il pensait que ce n’était pas fait pour lui. Mais dès les premières minutes d’entraînement, il a marqué les esprits.

«Pour son premier entraînement avec nous, on pensait qu’il avait plusieurs années d’expérience, mais pas du tout! On était tous impressionnés, on a compris qu’il avait un énorme talent», se rappelle Younes Chati, son entraîneur et désormais ami.

Andrew Thakozart et son entraîneur Younes Chati, entre deux rounds, lors de son premier combat de kickboxing Photo: Gracieuseté

«Les sports de combat ont transformé ma vie»

Il n’en fallait pas plus à Andrew pour comprendre que monter dans le ring donnait un sens à sa vie. Depuis, l’Angevin a radicalement changé de vie. Il s’est trouvé un emploi et a arrêté drogues et alcool. Il vit aujourd’hui avec sa petite amie, a changé de fréquentations et se consacre pleinement au sport.

«J’avais de très gros problèmes avec mon père, on ne se parlait plus. Depuis, on se voit tous les jours. Les sports de combat ont transformé ma vie!», se réjouit Andrew avec un grand sourire.

Le jeune homme de 21 ans s’entraîne chaque matin, même le dimanche, avant de se rendre à son travail d’agent de recouvrement. Même s’il pratique plusieurs sports de combat, sa spécialité est le kickboxing, une pratique utilisant les coups de poing et coups de pied.

Sa salle d’entraînement? Le Tristan Gym à Montréal. Un des centres d’entraînement de sport de combat les plus réputés au monde. La légende des Arts Martiaux Mixtes, ou MMA, Georges Saint-Pierre s’y est entraîné toute sa carrière.

«C’est un sentiment incroyable de s’entraîner ici! Ça me montre l’exemple à suivre. Le soir, je n’ai qu’une envie, c’est d’y retourner le lendemain» raconte Andrew.

Son rêve est de devenir combattant professionnel et de rejoindre l’UFC, la plus grande organisation de MMA. L’Angevin se laisse encore un an pour parfaire ses compétences en kickboxing, avant d’entamer sa transition vers le MMA.

Être un modèle pour les jeunes d’Anjou

Au-delà de ses ambitions de carrière, Andrew veut surtout agir pour la communauté d’Anjou. Il veut être un modèle pour les jeunes de son arrondissement. «Il y a beaucoup de criminalité à Anjou, ils sont souvent très jeunes. Je sais de quoi je parle… Ces jeunes n’ont pas de modèle à suivre, ils sont manipulés par de mauvaises influences» déplore le jeune homme.

Il n’existe pas de salle de combat à Anjou. Son rêve ultime est de pouvoir en ouvrir une dans son quartier pour «occuper les journées des jeunes et leur inculquer les valeurs du sport». En attendant, le kickboxeur invite ces jeunes à ses combats et échange avec eux par message toutes les semaines.

Depuis un an et demi et son premier entraînement, Andrew a combattu à trois reprises pour deux victoires, et un combat non terminé pour un coup illégal. L’Angevin combattra le 6 mai à Laval, au FTC, pour son premier combat de kickboxing reconnu par la fédération.