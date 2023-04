Concours ESTim: les finalistes sont connus

La Chambre de commerce de l’Est de Montréal (CCEM) a dévoilé les finalistes de la 35e édition de son concours entrepreneurial ESTim. Le concours met de l’avant les entreprises et des organisations de l’Est de Montréal qui se sont distinguées par leur leadership, leur détermination et leur réussite.

Plus de 200 participants étaient présents pour l’annonce du choix des finalistes par le jury, ainsi que pour célébrer ensemble l’excellence entrepreneuriale du territoire.

Le thème de cette année, Au goût du futur, veut promouvoir les organisations pour leurs actions positives alliant prospérité, innovation et impact dans l’Est. Le président d’honneur de cette édition est le PDG de Keurig Dr Pepper Canada, Olivier Lemire.

Depuis 35 ans maintenant, le concours ESTim fait rayonner nos organisations, véritables moteurs économiques de l’Est. Cette année, la thématique choisie illustre notre vision de bâtir le futur grâce aux actions porteuses et stratégiques du présent. C’est pourquoi il faut faire connaitre les réussites, les succès du territoire écrits par nos organisations et les entrepreneurs qui font preuve d’audace, de créativité et de persévérance au quotidien.

Jean-Denis Charest, président-directeur général de la CCEM