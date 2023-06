Bagel St-Viateur ouvre une succursale à Anjou

Une nouvelle succursale de l’iconique Bagel St-Viateur a ouvert ses portes samedi à Anjou. La grande boulangerie, qui comporte une salle à manger, se situe au 10350 rue Renaude-Lapointe.

Il s’agit de la cinquième succursale de la chaîne montréalaise qui a vu le jour il y a plus de soixante ans.

Une grande fête de lancement a été organisée devant la nouvelle boutique pour l’événement. Une mascotte du logo de la compagnie était présente sur les lieux et diverses activités ont été organisées, telles qu’un atelier pour apprendre aux enfants à rouler des bagels.

La nouvelle boutique sera ouverte de 6h30 à 19h et semaine, et fermera une heure plus tôt la fin de semaine. La section café, offrant sandwichs, salades et boisson, sera quant à elle en service de 7h à 15h tous les jours.