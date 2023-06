Des camps gratuits pour initier les jeunes au métier de soudeur

Au Québec, les soudeurs et les assembleurs-soudeurs des entreprises du secteur de la transformation leur généreraient 180 000 $ de revenus annuels. (Source: RTMQ).

Le Réseau de la transformation métallique du Québec (RTMQ) tiendra du 10 au 14 juillet un programme de camps gratuits dans le but d’initier les jeunes du secondaire au métier de soudeur. Cette année, l’événement aura lieu au Centre Anjou, une école de formation professionnelle aux métiers de l’usinage.

Ce programme, mis de l’avant il y a quelques années par la Fondation du Bureau canadien du soudage (CWB), s’adresse aux jeunes de 14 à 17 ans. En attirant leur curiosité, l’organisation espère pallier à moyen terme le manque de main-d’œuvre dans l’industrie métallurgique.

«Au Québec, près de 75% des entreprises du secteur de la transformation emploient des soudeurs et des assembleurs-soudeurs. Afin de combler tous les besoins de la province, il en faudrait 4500, mais le taux de diplomation et d’inscription dans les centres de formation décroît», explique dans un communiqué le RTMQ. En effet, ce taux aurait baissé de 15% entre 2014 et 2015 selon l’organisation.

Ces camps proposeront donc des activités d’apprentissage aux jeunes telles que la fabrication de métaux, la création d’un projet de soudure ludique, des visites en entreprises, des conférences, des rencontres ou encore des séances de questions. Les jeunes seront divisés en petits groupes de 10 à 15 personnes, et participeront à ces activités pendant une semaine.

L’inscription est obligatoire puisque les places sont gratuites et limitées.