Nouvelle candidate de Projet Montréal dans Loyola

La cheffe de Projet Montréal, Valérie Plante, a annoncé le 30 août dernier la candidature de Despina Sourias pour le poste de conseillère dans le district de Loyola dans l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG).

Titulaire d’un baccalauréat en développement international de l’Université McGill et d’un DESS en administration internationale de l’École nationale d’administration publique de Montréal, Mme Sourias est actuellement directrice adjointe du Carrefour Jeunesse-Emploi NDG.

Depuis 2016, la Montréalaise quadrilingue accompagne les jeunes, les femmes et les populations immigrantes du quartier dans l’intégration du milieu du travail et les aide à se créer un réseau nécessaire afin qu’ils deviennent des citoyens épanouis et participatifs au sein de la société.

La candidate de Projet Montréal dans Loyola cumule 18 ans d’expérience dans le milieu communautaire. Elle a développé une expertise socio-économique du quartier et elle a initié, organisé et participé à l’élaboration de plusieurs projets novateurs rassemblant différents acteurs des milieux scolaire, communautaire, gouvernemental et entrepreneurial.

«Je plonge en politique pour avoir un plus grand impact dans ma communauté. Avec mon expérience de gouvernance, de gestion, et ma grande connaissance des multiples réalités du district de Loyola et du quartier NDG, je suis convaincue que je peux faire une différence. En tant que conseillère d’arrondissement, je mettrai toutes mes énergies pour aider mes concitoyennes et mes concitoyens à profiter d’une meilleure qualité de vie. Je suis fière de rejoindre les rangs de Projet Montréal, un parti progressiste, complet, qui offre une vision moderne de la ville aux Montréalaises et aux Montréalais, et qui est mené par la mairesse Valérie Plante, un modèle de leadership positif pour moi», ajoute Despina Sourias.