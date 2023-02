HEC reçoit un don de 600 000$

Reconnaissant l’engagement de l’école de commerce HEC Montréal pour mettre en avant les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses formations, le cabinet d’audit KPMG a versé 600 000$ à l’établissement d’enseignement.

Avec cet argent, HEC devrait mettre sur pied «plusieurs initiatives afin de contribuer à la standardisation de la mesure des facteurs ESG par des travaux de recherche et de transfert de connaissances». Parmi ces initiatives, on retrouve un programme de bourses et l’instigation d’une grande conférence annuelle KPMG ayant pour sujet les facteurs ESG dans les entreprises.

Ce financement intervient dans le cadre de l’engagement de HEC avec l’école de commerce de l’Université d’Oxford, en Angleterre, dans un programme créé en 2020 et nommé Measuring Beyond.

L’objectif de Measuring Beyond? «Former et conscientiser les futurs leaders à l’importance d’intégrer les enjeux ESG dans les décisions financières, et ce, pour contribuer activement à la création d’une économie en harmonie avec l’environnement», explique KPMG dans un communiqué.