Un premier budget participatif pour CDN-NDG

L’Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) a lancé la semaine dernière son premier budget participatif, d’un montant de 500 000$.

La population est donc invitée à proposer des projets sous le thème La qualité de vie des familles, en ligne ou lors d’activités en personne, et ce, jusqu’au 7 mai.

Un scrutin aura lieu l’automne prochain pour déterminer les projets sélectionnés qui seront réalisés. Ceux-ci seront annoncés en novembre. «Le nombre de projets lauréats dépendra des sommes attribuées à chacun des projets», déclare l’Arrondissement dans un communiqué.

«Le budget participatif est une manière concrète de mobiliser la population de CDN-NDG à façonner un milieu de vie qui lui ressemble. […] Pour nous, l’apport de la collectivité est essentiel à la création de quartiers inclusifs, qui répondent aux besoins de tous et toutes», affirme la mairesse de l’arrondissement, Gracia Kasoki Katahwa.

La somme de 500 000$, qui provient de surplus budgétaires, est répartie proportionnellement à la population des deux quartiers de l’Arrondissement – 300 000$ à Côte-des-Neiges, et 200 000$ à Notre-Dame-de-Grâce –, précise le cabinet de la mairesse.

Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de CDN-NDG Photo: Archives, Josie Desmarais, Métro

Inclusion et environnement au cœur des orientations

L’Arrondissement a également adopté son plan stratégique 2023-2030, qui détermine ses grandes orientations pour les sept prochaines années.

«Il nous invite à porter une attention particulière aux populations les plus vulnérables de notre arrondissement et à “ne laisser personne derrière”. Il nous rappelle également qu’il y a urgence d’agir pour protéger l’environnement et accélérer la transition écologique», précise la mairesse, en introduction du document.

Première priorité, l’Arrondissement souhaite développer «des milieux de vie plus équitables et plus inclusifs». Accès au logement, disponibilités de sources d’alimentation saine et abordable, inclusion des personnes issues de l’immigration – 77% de la population de CDN-NDG sont des immigrants de première ou de deuxième générations –; le plan d’action ratisse large.

De plus, l’administration Katahwa souhaite s’engager davantage dans la lutte aux changements climatiques. L’Arrondissement a un déficit d’espaces verts, constate-t-on dans le document, et veut donc poursuivre ses efforts de verdissement. Le transport actif doit également être valorisé, tout comme la gestion par les citoyens des matières résiduelles.

Par ailleurs, CDN-NDG veut favoriser le développement économique, notamment en réaménageant et en embellissant ses artères commerciales et en diversifiant l’offre de commerces de proximité.

Finalement, l’Arrondissement veut favoriser la participation citoyenne. Le budget participatif s’inscrit par ailleurs dans cet objectif, selon le plan d’action. L’administration municipale veut aussi favoriser les consultations et les projets collectifs.