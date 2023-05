Six places publiques éphémères dans CDN-NDG cet été

Six places publiques éphémères seront aménagées dans Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce du début du mois de juin à la fin octobre.

Les places publiques seront situées aux intersections suivantes:

– avenue Darlington et chemin Goyer;

– avenues Victoria et Van Horne;

– chemins Circle et Queen-Mary;

– place Guillaume-Couture et avenue Girouard;

– avenue Royal et rue Sherbrooke; et

– avenues Somerled et Cumberland.

Ces places publiques comporteront des structures légères, qui pourront être déplacées, comme des chaises, des bancs et des tables, et des végétaux en pot, précise-t-on dans le sommaire décisionnel du conseil d’arrondissement.

Le coût des aménagements, estimé à un peu moins de 300 000$, sera tiré d’un surplus budgétaire affecté au verdissement. L’attribution de ce montant a été votée à l’unanimité lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement, le 1er mai dernier.

Le déploiement des places publiques commencera au début du mois de juin. Elles seront aménagées jusqu’à la fin octobre.