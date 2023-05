L’école primaire Bedford agrandie ouvre ses portes

L’école primaire Bedford 2.0 a été inaugurée la semaine dernière dans le quartier de Côte-des-Neiges.

Les travaux de démolition, de reconstruction et d’agrandissement d’une partie de l’école primaire ont nécessité un investissement de 18,8 M$ de la part du ministère de l’Éducation. Concrètement, l’école, dont la capacité d’accueil s’élève à 648 élèves, abrite en ses murs 36 classes et des espaces fraîchement revampés, dont une classe de musique, un local dédié au service de garde, un nouveau gymnase et une bibliothèque.

Aux alentours de l’établissement scolaire, d’autres changements sont notables, notamment une cour de récréation verdie et réaménagée pour accueillir des modules de jeux et pour y tenir une classe en plein air.

Une œuvre sculpturale de l’artiste Patrick Bérubé qui symbolise le chemin de l’enfant vers la connaissance a aussi été intégrée à la structure.

«La sculpture exprime divers concepts d’évolution et de progression vers la connaissance lors de l’apprentissage scolaire; graduellement, étape par étape. Cette composition évoque aussi la collaboration et l’effort collectif», a expliqué l’artiste par voie de communiqué.

Ce projet de construction a aussi été l’occasion d’améliorer l’efficacité écoénergétique du bâtiment par la pose d’une toiture blanche, le changement de la fenestration, l’installation d’un système de géothermie pour le chauffage et la climatisation ainsi qu’un éclairage à diode électroluminescente (DEL).