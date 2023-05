CDN-NDG célèbre la Fête du vélo

L’Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce organise ce dimanche après-midi la Fête du vélo, au parc Martin-Luther-King, à l’intersection de l’avenue Appleton et du chemin de la Côte-des-Neiges. Cette activité vise à célébrer la fin du Mois du vélo et à faire connaître les différentes initiatives mises en place par l’Arrondissement pour promouvoir la culture du vélo.

Des activités de sensibilisation à la sécurité à vélo et des ateliers de réparation de vélos seront au menu, de midi à 16h. L’animation de la fête sera réalisée par Le Monde de M. Fun. et différentes activités seront proposées aux enfants et aux familles, comme du tricycle individuel, du tricycle familial, des jeux de kermesse ainsi que des jeux géants d’échecs.

La mascotte de CDN-NDG «Jazz» sera là pour divertir jeunes et moins jeunes. La mairesse de l’arrondissement, Gracia Kasoki Katahwa, sera présente à 12h30 pour saluer la population.

«Les bienfaits de la pratique du vélo ne sont plus à démontrer, que ce soit sur le plan environnemental ou sur le plan de la santé publique. C’est important pour notre administration que toutes les familles aient un accès égal à la pratique sécuritaire du vélo. En permettant aux jeunes de faire du vélo dès l’enfance, on augmente les chances qu’ils soient à l’aise de se déplacer en vélo une fois devenus adultes», indique-t-elle.

Plusieurs organismes ont accepté de participer à la fête, dont Vélo Québec, Cyclo Nord-Sud – Vélorution CDN-NDG, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), Prévention CDN-NDG, la Société de l’assurance automobile du Québec et la Société environnementale de Côte-des-Neiges. Une équipe de l’Arrondissement sera également sur place pour présenter la démarche de consultation du Plan local de déplacement.

En cas de pluie, l’événement sera annulé.