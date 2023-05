Après 27 ans, c’est fini pour la Boucherie de Paris

Après 27 ans de service, la Boucherie de Paris située sur l’avenue Decelles à Côte-des-Neiges annonce qu’elle fermera ses portes le 30 juin prochain. Les deux propriétaires ont décidé qu’il était temps de prendre «une retraite bien méritée».

La boucherie était bien connue des étudiants de Brébeuf, de l’Université de Montréal et de HEC Montréal pour ses fameux sandwichs à 3,30 $. Le commerce offrait également une variété de produits locaux.

Dans un message publié mercredi sur Facebook, la Boucherie de Paris remercie ses «fidèles clients et amis pour toutes ces belles années à échanger dans la bonne humeur et l’amour des bonnes choses».

L’annonce a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux. «Ah la la. Vous m’avez sauvée quand j’étais à l’université. Les meilleurs sandwichs et que dire des chaussons aux pommes», commente Emy Nzau.

«Vous pouvez être fiers de la qualité du travail réalisé et des produits et services que vous nous avez offerts», écrit quant à elle Chantal Bourgeois. «Contente pour vous, mais triste pour nous», dit de son côté Céline Camus dans un commentaire où se côtoient, comme dans plusieurs autres réactions, tristesse et félicitations adressées aux propriétaires pour leur retraite.