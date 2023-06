Invasion à domicile et altercation filmées dans Ville Mont-Royal

Une invasion à domicile s’est soldée en altercation physique entre les cambrioleurs et le résident d’une maison située dans la Ville de Mont-Royal. La scène a été filmée à l’insu des suspects.

Un citoyen de la Ville de Mont-Royal a publié des photos et des vidéos sur son compte Instagram de l’invasion qui est survenue à son domicile, près de l’intersection du croissant Geneva et du chemin Caledonia, dans la nuit de mercredi à jeudi, vers 2h35.

Il est possible d’y voir deux individus vêtus de vestes à capuche noires et le visage camouflé pénétré dans le garage de la victime, Andrew Stephan, qui était seul à la maison au moment des faits. Un sac poubelle à la main, les suspects s’emparent de chaussures avant d’entrer dans la demeure. Plus tard, on voit M. Stephan, vêtu d’un short orange, les poursuivre dans son garage. Une violente altercation éclate et se prolonge à l’extérieur de la maison, où on entend le Monterois crier à l’aide. Ce dernier parvient ensuite à traîner l’un des cambrioleurs à l’intérieur du garage où la bagarre continue.

Les deux voleurs sont parvenus à prendre la fuite à bord d’un véhicule qui semblait les attendre et dérober quelques objets, dont le sac à main de la sœur de la victime.

Une image publiée par Andrew Stephen sur son compte Instagram montre son visage tuméfié et coupé. Il n’aurait toutefois pas subi de blessures majeures, a rapporté le Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM). Ce dernier affirme qu’une enquête est en cours pour retrouver les suspects.