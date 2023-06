CDN-NDG: les automobilistes devront rouler plus lentement dans certaines rues

Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) réduira la limite de vitesse sur plusieurs grandes artères de son territoire, dans la foulée d’un accident sur le chemin de la Côte-Saint-Luc ayant couté la vie à un conducteur de 21 ans.

Toutes les rues artérielles de l’arrondissement où il était encore permis de rouler à 50 km/h verront leur limite réduite à 40 km/h. De plus, la vitesse permise sur des rues où il y a plusieurs zones scolaires ou des aménagements cyclables sera réduite à 30 km/h.

«Toute mort sur la route est une mort de trop», a affirmé la mairesse de CDN-NDG, Gracia Kasoki Katahwa, lundi au conseil d’arrondissement. «Je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour apaiser la circulation et faire en sorte qu’il y ait le moins possible d’accident sur nos routes.»

La date d’entrée en vigueur des réductions de vitesse n’est pas encore déterminée. Le conseil d’arrondissement, où l’administration de Projet Montréal détient une majorité de sièges, votera ces mesures lors de sa prochaine séance, en juillet.

Tout ça va permettre à tous les usagers de la route de se déplacer dans notre arrondissement de façon plus sécuritaire, que ce soit à pied, en vélo, en voiture ou en transport en commun. Gracia Kasoki Katahwa, mairesse de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Les nouvelles limites de vitesse seront accompagnées d’une reconfiguration des rues —notamment une possible réduction du nombre de voies — et une sensibilisation accrue aux principes de sécurité routière. «On veut s’assurer de favoriser l’adoption d’un comportement plus sécuritaire de la part des automobiles», souligne au téléphone Claire De Muns, conseillerère spéciale au cabinet de la mairesse Katahwa.

Artères où la vitesse sera réduite à 40 km/h:

– Avenue Decelles

– Avenue Van Horne

– Boulevard Décarie (voie de service)

– Chemin de la Côte-des-Neiges

– Chemine de la Côte-Saint-Luc

– Rue Saint-Jacques

– Rue Jean-Talon



Artères où la vitesse sera réduite à 30 km/h:



– Avenue Barclay

– Avenue Fielding

– Avenue de Monkland

– Avenue Plamondon

– Avenue de Vimy

– Boulevard Édouard-Montpetit

Une promesse recyclée, estime l’opposition

« Bien que je salue cette initiative, il faut se rappeler que l’administration de Projet Montréal dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a annoncé il y a cinq ans la réduction de la limite de vitesse sur les rues locales et artérielles», a déclaré par courriel le conseiller de Ville du district de Snowdon, Sonny Moroz, qui siège dans l’opposition.

Rappelons qu’à l’été 2018, la vitesse de toutes les rues résidentielles de l’arrondissement et d’une majorité de rues artérielles avait été limitée respectivement à 30 km/h et à 40 km/h, sous l’administration de l’ancienne mairesse, Sue Montgomery.

«Malheureusement, il a fallu qu’Ensemble Montréal présente une motion afin de réduire la limite de vitesse sur l’avenue Van Horne pour que Projet Montréal concrétise ses vieilles promesses», poursuit M. Moroz. Cette motion de l’opposition a été adoptée à l’unanimité au conseil d’arrondissement en mars dernier.

Les raisons pour lesquelles les limites de vitesse n’avaient pas été réduites sur toutes les artères dès 2018 varient, précise le cabinet de la mairesse Katahwa, par courriel. Il s’agirait d’un oubli dans le cas de l’avenue Decelles, tandis que pour les six autres, des considérations politiques, des enjeux d’aménagement, et un souci de cohérence lorsque la rue chevauche deux arrondissements auraient justifié de maintenir la limite de vitesse à 50 km/h.