Le cycliste Matt Devine roule pour les jeunes handicapés

Dans le cadre de son périple pancanadien en vélo, le cycliste Matt Devine s’est arrêté à la fin du mois de mai aux écoles Philip E. Layton et Mackay Centre, à Notre-Dame-de-Grâce, où plusieurs jeunes élèves handicapés l’ont accueilli. Une randonnée symbolique et cérémoniale a alors été réalisée autour des écoles.

Matt Devine et son épouse Nicole, qui l’accompagne avec le véhicule de soutien tout au long du voyage, se sont associés à l’organisme caritatif You Can Ride 2, basé à Edmonton, pour ce parcours transformateur en vélo, Ride for a Change. Le trajet d’une durée de trois mois est lié à une campagne visant à recueillir des fonds au profit du cyclisme adapté pour des partenaires bénéficiaires désignés dans chaque ville, d’un océan à l’autre.

C’est la Fondation Habilitas et ses partenaires, la Commission scolaire English-Montréal et le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui sont les bénéficiaires à Montréal. Les Devine ont fait un don aux écoles Philip E. Layton et Mackay Centre d’un système d’inventaire électronique qui facilitera le suivi de l’affectation et de la maintenance des vélos de leur parc de vélos adaptés.

«Nous sommes profondément reconnaissants à Matt et à Nicole», a déclaré Arlene Rosenberg, physiothérapeute au CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, qui travaille avec les clients des écoles Philip E. Layton et Mackay Centre. C’est une superbe initiative. Ce don nous permettra de consacrer plus de temps avec les clients, puisque le système de suivi effectuera un grand nombre de tâches administratives qui nous incombaient auparavant. Faire du vélo est un aspect fondamental de la croissance, et nous sommes là pour que cette activité soit accessible à tous.»

Un long parcours

Le parcours à vélo de 13 000 kilomètres à travers le Canada de Matt Devine a débuté le 20 mai à Halifax. Avant son arrêt à Notre-Dame-de-Grâce, il avait préalablement dormi à Charlottetown, St-John’s, Edmundston, Kamouraska, Québec et Trois-Rivières.

«Ce sera donc environ 109 jours avec 100 jours de vélo où Matt roulera environ 140 à 150 kilomètres par jour. Il y aura possiblement sept jours de repos intégrés dans le parcours», nous a expliqué Nicole Devine.

Matt Devine désire aider les enfants et sensibiliser la population à la santé mentale et au bien-être. «C’est le plus grand défi de ma vie», affirme-t-il

Il est à noter que les partenaires bénéficiaires des dons de Matt Devine et de Ride for a Change au Québec reçoivent une aide différente du reste du Canada. «Le réseau du Québec est plus avancé en matière de vélos adaptés pour les jeunes handicapés. Dans le reste du Canada, nous donnons des vélos adaptés tandis qu’au Québec, nous fournissons un logiciel qui permet de monter des éléments technologiques permettant de faire la gestion des sites adaptés aux vélos», précise Nicole Devine.

Les principaux bénéficiaires

La Fondation Habilitas est une fondation montréalaise qui soutient des organisations au service des personnes vivant avec une déficience physique ou sensorielle. Chaque jour, la Fondation travaille de concert avec ses partenaires et ses bénéficiaires pour offrir à tous et à toutes un monde accessible, équitable et respectueux.

L’école Philip E. Layton reçoit des élèves aveugles, malvoyants ou ayant un handicap connexe, tandis que l’école Mackay Centre accueille des élèves sourds, handicapés physiquement ou présentant des troubles de communication. Les deux écoles offrent un environnement d’enseignement sécuritaire et accueillant aux enfants et aux jeunes adultes de 4 à 21 ans. Elles partagent un nouvel édifice moderne et accessible, doté d’équipements et d’installations de pointe.