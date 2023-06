Une candidate dénonce avec humour le vandalisme de sa pancarte électorale

La candidate du Bloc québécois (BQ) dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, Laurence Massey, s’est servi du vandalisme de sa pancarte électorale pour dénoncer de manière humoristique ce «manque de respect envers la démocratie» via Twitter. Rappelons que des élections partielles ont lieu dans cette circonscription jusqu’au 19 juin, jour du vote.

«J’ai trouvé ma pancarte vandalisée dimanche dernier avant qu’on commence à faire du porte-à-porte, mon équipe et moi, explique Laurence Massey. Dès que j’ai vu la pancarte, je savais quelle blague j’allais faire avec ça. C’est sûr que je m’attendais un peu à ça dans Notre-Dame-de-Grâce-Westmount, malgré tout.»

VACHE SÉPARATISTE: nm fm. Espèce bovine à ne pas sous-estimer, récemment aperçue dans les rues de NDG-Westmount.



Symptômes de fièvre nationale et de fatigue fédéraliste chronique + contagieux que la vache folle.🐄



Plus sérieusement, respectons-nous les uns les autres svp. ☺️ pic.twitter.com/cga9d28Z7H — Laurence Massey (@laurencemassey_) June 14, 2023

Malgré le ton humoristique qu’elle emploie, la candidate pour le Bloc québécois affirme que l’enjeu du vandalisme de pancartes électorales est sérieux, surtout lorsque des insultes personnelles sont inscrites sur ces dernières.

«Faire du vandalisme de pancarte électorale, c’est contre la loi, dit-elle. Si tu n’es pas d’accord avec moi, apporte des points pour débattre au lieu de seulement écrire des insultes sexistes sur une pancarte. J’ai travaillé longtemps en politique, j’en ai vu d’autres, mais on voit ce phénomène un peu partout et il faut prendre ça au sérieux.»

Un soutien populaire

Mme Massey souligne au passage la solidarité des électeurs de la circonscription envers elle, et ce, même s’ils ne partagent pas ses opinions politiques sur l’indépendance de la province.

«Les gens sur les réseaux sociaux ont été solidaires avec moi, même ceux qui ne partagent pas nos opinions, ce qui témoigne de l’importance de s’écouter et débattre pour une démocratie saine. Je refuse de me laisser intimider et je vais continuer à défendre les principes du Bloc québécois», a-t-elle souligné en entrevue avec Métro.

Alors que l’élection se termine dans quelques jours, Laurence Massey demeure optimiste quant à sa capacité à montrer les bienfaits de l’indépendance du Québec aux anglophones et aux minorités linguistiques de la circonscription, au-delà de la question de la langue.