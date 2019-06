Plus de 50 entreprises au Collège Maisonneuve valorisent le vivre-ensemble

Le Colloque Vivre-ensemble en entreprise s’est déroulé au Collège Maisonneuve la semaine passée, jumelé à la Journée carrières. En présence d’une cinquantaine d’employeurs et d’organismes d’aide à l’emploi, l’événement s’adressait aux personnes à la recherche d’un nouveau défi.

Héloïse Leguerrier est agente de gestion du personnel pour le Centre intégré universitaire en santé et services sociaux (CIUSSS). Avec 135 installations sur l’île de Montréal et 5 CIUSSS, «il y a des besoins partout», confie-t-elle. «Dans tous les domaines : soin infirmier, préposé aux bénéficiaires, informatique, administration, on a plein d’opportunités», explique-t-elle.

Offrant des avantages sociaux «comme partout dans le réseau de la santé», Mme Leguerrier énumère aussi des attraits distinctifs intéressants, comme l’accès à des gymnases dans plusieurs de leur établissement. Orientant les employés potentiels vers leur site internet d’embauche, elle souligne les possibilités pour les étudiants dans tous les domaines, même ceux en technique policière. «On a des agents d’intervention dans nos centres jeunesse, ça peut être une belle porte d’entrée comme policier», souligne-t-elle.

Contact avec les employeurs

Kamel Nahnah et Christian Gérard sont deux étudiants en soin infirmier issus de l’immigration. Cet événement leur permet d’entrer en contact avec des employeurs potentiels et de mieux saisir les différentes opportunités que leur offrent leurs études ainsi que leur futur diplôme.

« Quand on fait la technique en soin infirmier, à partir de la deuxième session on peut travailler comme préposé aux bénéficiaires; c’est une des raisons qui nous a attirés ici aujourd’hui.» — Christian Gérard, élève au Collège Maisonneuve

Kamel Nahnah s’intéresse aux différents ateliers offerts pendant le Colloque, dont un des deux volets porte sur l’avancement de la diversité et de l’inclusion. «Ça nous touche directement», explique-t-il. Il apprécie l’événement qui lui permet de rencontrer «le monde du travail, des représentants des entreprises». «Ça nous permet d’y accéder de l’intérieur, d’explorer plus et mieux», se réjouit-il.