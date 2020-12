Bientôt une décoration d’envergure pour la rue Hochelaga

L’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) vient d’accorder une subvention de 55 000 $ à l’Association des commerçants de Tétreaultville (ACT) pour de nouvelles installations lumineuses sur la rue Hochelaga.

L’arrondissement entend ainsi poursuivre son projet de revitalisation des rues Hochelaga et Des Ormeaux pour l’année 2020. Il veut aussi par ce geste apporter sa contribution financière à des projets ayant un impact sur la vitalité économique, commerciale et industrielle.

Pour Viviane Caron, directrice générale de l’ACT, cette subvention vient à point nommé car les commerçants de Tétreaultville rêvaient depuis longtemps de voir sur l’artère un tel projet. Celui-ci se fera entre les rues French et Baldwin. Ajouter de la lumière sur la rue, la rendre plus belle et conviviale pour la promenade tout en valorisant l’achat local: c’est le résumé que Mme Caron fait des objectifs du projet.

«C’est une façon significative de réanimer l’artère et d’inviter les citoyen-ne-s à s’y promener, tout en respectant la distanciation physique! J’en profite pour remercier les citoyens et citoyennes qui sont présents en soutien à leurs commerçants depuis le début de la crise et qui favorisent l’achat local!», a-t-elle réitéré.

Déploiement de la logistique avec Accès Décor

La directrice générale de l’ACT a précisé qu’une partie du projet sera permanente avec des installations lumineuses, qui vont demeurer tout au long de l’année. Quant aux décorations mises en place spécialement pour l’hiver, elles pourraient être enlevées à la fin du mois d’avril. L’ACT travaille présentement avec l’entreprise montréalaise Accès Décor pour mettre en branle la logistique et réaliser les installations pour Noël, au plus tard.

À l’instar de Mme Caron, Suzie Miron, conseillère municipale du district de Tétreaultville, lance, en faveur de l’achat local, un appel pressant aux citoyens qui viendront profiter de ces décorations lumineuses.

«D’ailleurs, à l’approche de cette période des Fêtes bien particulière, pensez à acheter local. De beaux cadeaux à dénicher pour vos proches ou pour vous, mais aussi et surtout, un beau cadeau à offrir à nos commerçants en cette fin d’année bien sûr très difficile», convie-t-elle.

La Corporation d’animation des places publiques (CAPP), en collaboration avec l’ACT, MHM et la Caisse Desjardins de Mercier-Est-Anjou, participe aussi à l’animation de la rue Hochelaga en y installant des sapins décorés lumineux et des couronnes dans les vitrines des commerces du secteur.