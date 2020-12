Courant Plus d’Hochelaga va loin avec Décathlon

Courant Plus, la première entreprise en transport écologique de Montréal, dont le siège est dans l’arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) et la chaîne sportive française Décathlon étendent leur contrat de livraison écoresponsable à de nouveaux services.

Selon le partenariat liant les deux entreprises depuis mars dernier, des camions électriques assuraient une partie des livraisons qui se faisait entre la succursale du Centre Eaton et du centre de distribution de Décathlon se trouvant à l’intersection des rues Dickson et Notre-Dame Est.

En vue des livraisons des grands soldes du Vendredi fou et des achats de la période des fêtes, la compagnie d’articles de sport et Courant Plus ont élargi leur service de livraison écologique à toutes les commandes en ligne destinées à être distribuées dans le centre-ville de Montréal.

À l’entreprise d’Hochelaga, on qualifie ce partenariat d’unique en Amérique du Nord. Il est perçu comme une manière d’accélérer la réduction des gaz à effet de serre dans le commerce de détail. Cela démontrerait aussi la possibilité de concilier responsabilité environnementale, innovation et compétitivité.

D’autres zones de livraison en vue

«Nous sommes très fiers que notre flotte de vélos-cargos électriques, de voitures électriques et de camions électriques, achemine aux Montréalais leurs colis Décathlon sans polluer! Cela va permettre de passer un Noël plus vert, plus durable», déclare Clément Sabourin, cofondateur de Courant Plus.

L’enseigne française Décathlon se dit disposée à composer avec des entreprises canadiennes en démarrage, qui opèrent dans leur localité.

«Comme première étape parmi les nombreuses autres pour livrer durablement nos produits à notre clientèle, nous nous sommes associés à Courant plus, une entreprise de livraison basée à Montréal, pour offrir une livraison plus écologique et plus propre dans toute la ville. Nous espérons ouvrir d’autres zones de livraison dans un avenir proche avec Courant Plus», promet Sukhbarinder Singh Gill, chef des opérations de commerce électronique chez Décathlon.