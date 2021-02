Québec solidaire s’oppose au REM aérien dans l’est de Montréal

Québec solidaire demande aux responsables du Réseau express métropolitain (REM) d’enterrer l’idée d’un tracé aérien dans l’est de Montréal. Une pétition en ce sens a été publiée sur le site de l’Assemblée nationale.

Marrainée par la députée de Mercier et responsable pour Québec solidaire en matière de transports, Ruba Ghazal, la pétition lancée ce mercredi demande également la création d’un comité aviseur neutre et indépendant.

La député soutient que Montréal n’a pas besoin d’une autre cicatrice urbaine comme la «cauchemardesque» autoroute métropolitaine.

Accessible jusqu’au 5 avril prochain et lancée à l’initiative de la Coalition pour un REM socialement acceptable (CREM-SA), la pétition s’adresse au gouvernement du Québec et à la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), responsable de la construction du REM.

Depuis l’annonce le 15 décembre dernier de la prolongation du REM dans l’est de Montréal jusqu’à Pointe-aux-Trembles, ainsi que vers le nord jusqu’au Cégep Marie-Victorin, situé à la limite entre Rivière-des-Prairies et Montréal-Nord, de nombreux élus, experts et groupes de citoyens se sont opposés aux infrastructures aériennes prévues par la CDPQ.

La pétition de QS et la création de la CREM-SA cherchent donc à unir la voix de ces différents acteurs, afin de convaincre la Coalition Avenir Québec (CAQ) et la CDPQ de renoncer à un REM aérien. Les différents opposants souhaiteraient que le tracé vers l’est soit souterrain, à l’instar de celui dans Rosemont-La Petite Patrie, Saint-Léonard et Montréal-Nord.

«L’Est et le Nord de Montréal ont cruellement besoin d’infrastructures de transport collectif dignes de ce nom, tout le monde est d’accord là-dessus. Pourtant, il existe plusieurs alternatives à la construction d’immenses infrastructures aériennes qui enclaveraient des communautés toutes entières en plein cœur de notre ville», a déclaré Ruba Ghazal.

Jusqu’à maintenant la CDPQ a affirmé que cette option n’est pas envisageable, expliquant que des infrastructures enfouies majeures ne permettraient pas de respecter les échéanciers et les coûts du projet.