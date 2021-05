Les jours sont comptés pour Le Vieux-Duluth de Mercier-Ouest

Le restaurant Au Vieux Duluth dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (MHM) sera démoli pour faire place à la construction d’un bâtiment résidentiel et commercial d’une douzaine d’étages.

Le projet a été présenté par les groupes Vista properties Ltd. et COGIR, à l’arrondissement de MHM, qui l’a adopté lors de sa séance du 4 mai dernier. Il porte sur l’érection d’un bâtiment de 12 étages doté de près de 217 unités locatives de diverses typologies sur un site d’environ 25 000 m2. L’implantation du bâtiment occupera plus de la moitié de cette surface située au 5460, rue Sherbrooke Est, à l’intersection du boulevard de l’Assomption.

Le projet comprendra également un espace commercial de 200 m2 qui fera face, respectivement, au boulevard l’Assomption et à la rue Sherbrooke Est. Un stationnement souterrain de deux niveaux est envisagé.

«Le projet permet de remplacer une propriété n’ayant aucun espace vert par un projet prévoyant l’aménagement d’une importante superficie végétalisée, ainsi que la plantation de nombreux arbres et arbustes sur le terrain, contribuant ainsi à la réduction des îlots de chaleur en milieu urbain», notent les documents de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE).

Ces documents précisent d’ailleurs que l’actuel site, dépourvu de tout espace végétalisé, demeure une importante source de chaleur. Avec le nouveau projet, ce sont 30 % d’espaces verts qui sont prévus sur les lieux.

À la recherche d’un nouvel emplacement

Quant à l’architecture du bâtiment, on souligne le choix de différents revêtements et la conception de différents types de balcons. Le rez-de-chaussée projeté sera en verre et plus haut que les autres étages. L’arrondissement avertit qu’il y aura une révision architecturale du bâtiment par le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) avant la délivrance des permis.

Ce projet particulier, censé contribuer à la densification du secteur, est qualifié de «structurant» par la DAUSE.

«Les travaux de transformation doivent débuter dans les 60 mois suivants l’entrée en vigueur de la présente résolution. Si ces délais ne sont pas respectés, l’autorisation qui fait l’objet de la présente résolution sera nulle et sans effet», prévient l’administration locale.

Contacté, le siège social des restaurants Au Vieux Duluth confirme que son établissement de la rue Sherbrooke Est sera effectivement démoli, probablement au mois de septembre. Quant à son nouvel emplacement, l’entreprise mentionne qu’elle n’a pas encore trouvé un lieu pour relocaliser le commerce. «C’est encore trop tôt», nous a-t-on indiqué.